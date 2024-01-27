Сысоев Susoev Семен Сергеевич
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
1846
Отец: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Мать: Сысоева Аксинья
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 5 лет живет с родителями и братьями Иваном 8 лет и Данилом 1 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)
Мать ребёнка: не указана
Турция Карс с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно