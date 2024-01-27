Сысоева Аксинья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сысоев Susoev Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сысоев Susoev Семен Сергеевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сысоев Susoev Данила Сергеевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сысоев Susoev Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сысоев Susoev Маркей Сергеевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно