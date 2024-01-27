Сысоева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Аксинья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сысоев Susoev Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Сысоев Susoev Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сысоев Susoev Данила Сергеевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сысоев Susoev Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сысоев Susoev Маркей Сергеевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Сергей Филатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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