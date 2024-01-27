Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Лоскутов Loskutoff Михаил Mike Иванович Ivan

Мать: Прасковья Prascovia Ивановна

Турция Карс с.Ново-Селим
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лоскутов Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Лоскутов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дурнева Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лоскутов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Смерть
Неизвестно
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