Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1884
Турция Карс с.Ново-Селим
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лоскутов Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Лоскутов Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дурнева Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лоскутов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Смерть
Неизвестно
Russia