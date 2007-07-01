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Лоскутов Василий Алексеевич

Место рождения

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка

Дата рождения

1921

Дата смерти

Около ?.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1950 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Коновалова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.07.2007
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
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