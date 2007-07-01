Лоскутов Василий Алексеевич
Место рожденияРостовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Дата рождения1921
Дата смертиОколо ?.07.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Коновалова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.07.2007
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ