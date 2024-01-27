Коновалова (Лоскутова) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Лоскутова) Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Лоскутов Василий Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
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