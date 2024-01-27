Коновалова (Лоскутова) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: Лоскутов Василий Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Россия.Ростовская.обл.п.Целина