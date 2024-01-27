Лоскутов Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Семен Алексеевич

Место рождения

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Мария (Maria) Семеновна (Simion)

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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