Лоскутов Семен Алексеевич
Место рожденияРостовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно