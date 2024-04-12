Делиев БАКАКА Николай Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев БАКАКА Николай Авраамович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1897

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Мать: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Рождение ребёнка
14.09.1926

Сын: Делиев Бакака Борис Николаевич

Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Делиев Бакака Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делиева Бакака Вера Михайловна

Смерть
1988
Украина Донецкая обл.,Бахмутский р-н г.Северск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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