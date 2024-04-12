Делиев БАКАКА Николай Авраамович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
14.09.1926
Сын: Делиев Бакака Борис Николаевич
Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Делиев Бакака Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Делиева Бакака Вера Михайловна
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
Украина Донецкая обл.,Бахмутский р-н г.Северск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно