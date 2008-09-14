Делиев БАКАКА Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев БАКАКА Борис Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.09.1926

Дата смерти

14.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1926

Отец: Делиев Бакака Николай Авраамович

Мать: Делиева Бакака Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

УССР Березанский р-н
Смерть
14.09.2008
Украина
Похороны
Неизвестно
Украина
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