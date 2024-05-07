Котикова (Урина) Прасковья Андриановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Урин Андриан
Мать: Урина Имя не известно
Рождение ребёнка
01.12.1921
Дочь: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна
Отец ребёнка: Котиков Григорий Артемович
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котиков Григорий Артемович
Смерть
1943