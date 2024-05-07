Котикова (Урина) Прасковья Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котикова (Урина) Прасковья Андриановна

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Место рождения

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Урин Андриан

Мать: Урина Имя не известно

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1921

Дочь: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна

Отец ребёнка: Котиков Григорий Артемович

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

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Отец ребёнка: Котиков Григорий Артемович

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1943

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