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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Фотография черно-белая. Политические ссыльные, приговоренные к тюремному заключению в Якутске за распространение политической литературы. Котиков Сергей Феофанович - крес Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1863Плещеевка, д. вл.при рч. Колышлее.3030120458475Завод поташный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
879. Плещеевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Колышлее, дворов 142, жителей 899, лавка, ветряная мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47850Плещеевкадеревня52°40'44°24'N-38-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56633404101д Плещеевкадеревня