Урина Имя не известно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУрина Имя не известно

Урина Имя не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урин Имя не известно Андрианович

Отец ребёнка: Урин Андриан

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Котикова (Урина) Прасковья Андриановна

Отец ребёнка: Урин Андриан

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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