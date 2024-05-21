Урин Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урин Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урин Имя не известно Андрианович

Мать ребёнка: Урина Имя не известно

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Котикова (Урина) Прасковья Андриановна

Мать ребёнка: Урина Имя не известно

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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