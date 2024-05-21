Урин Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урин Имя не известно Андрианович
Мать ребёнка: Урина Имя не известно
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Котикова (Урина) Прасковья Андриановна
Мать ребёнка: Урина Имя не известно
Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно