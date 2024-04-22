Котиков Григорий Артемович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Котиков Артем
Мать: Котикова Имя не известно
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник железнодорожное строительство (на ст. Рузаевка)
Рождение ребёнка
01.12.1921
Дочь: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна
Мать ребёнка: Котикова (Урина) Прасковья Андриановна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котикова (Урина) Прасковья Андриановна
Смерть
1947