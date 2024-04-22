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Котиков Григорий Артемович

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Место рождения

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Котиков Артем

Мать: Котикова Имя не известно

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник железнодорожное строительство (на ст. Рузаевка)
Рождение ребёнка
01.12.1921

Дочь: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна

Мать ребёнка: Котикова (Урина) Прасковья Андриановна

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котикова (Урина) Прасковья Андриановна

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1947

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