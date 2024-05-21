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Котиков Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котикова Имя не известно (сестра Григория) Артемовна

Мать ребёнка: Котикова Имя не известно

Рождение ребёнка
1893

Сын: Котиков Григорий Артемович

Мать ребёнка: Котикова Имя не известно

Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Котиков Александр Артемович

Мать ребёнка: Котикова Имя не известно

Смерть
1907

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