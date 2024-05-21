Котиков Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котикова Имя не известно (сестра Григория) Артемовна
Мать ребёнка: Котикова Имя не известно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Котиков Григорий Артемович
Мать ребёнка: Котикова Имя не известно
Плещеевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Котиков Александр Артемович
Мать ребёнка: Котикова Имя не известно
Смерть
1907