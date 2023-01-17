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Бабаева Афанасия Кузьминична

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Место рождения

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

09.04.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1909 ст.

Отец: Бабаев Кузьма Титович

Мать: Бабаева Мария Петровна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.08.1930

Дочь: Сергеева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Варлаков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Варлаков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1938

Сын: Варлаков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Варлаков Павел Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.06.1940

Дочь: Колмакова Римма Павловна

Отец ребёнка: Варлаков Павел Васильевич

Убиенная, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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