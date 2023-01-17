Бабаева Афанасия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения09.04.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1909 ст.
Отец: Бабаев Кузьма Титович
Мать: Бабаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1930
Дочь: Сергеева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Варлаков Владимир Павлович
Отец ребёнка: Варлаков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1938
Отец ребёнка: Варлаков Павел Васильевич
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.06.1940
Дочь: Колмакова Римма Павловна
Отец ребёнка: Варлаков Павел Васильевич
Убиенная, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно