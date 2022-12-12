Бабаев Кузьма Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Бабаев Тит Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.
Дочь: Бабаева Афанасия Кузьминична
Мать ребёнка: Бабаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1919
Сын: Бабаев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Бабаева Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабаева Мария Петровна
Смерть
Неизвестно