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Бабаев Кузьма Титович

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Место рождения

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Бабаев Тит Петрович

Мать: Бабаева Ефросинья Тимофеевна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.

Дочь: Бабаева Афанасия Кузьминична

Мать ребёнка: Бабаева Мария Петровна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.06.1919

Сын: Бабаев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Бабаева Мария Петровна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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