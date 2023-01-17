Бабаева (Маюрова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.
Дочь: Бабаева Афанасия Кузьминична
Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Титович
Рождение ребёнка
23.06.1919
Сын: Бабаев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно