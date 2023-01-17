Бабаева (Маюрова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаева (Маюрова) Мария Петровна

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Место рождения

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: Маюрова Параскева Алексеевна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.

Дочь: Бабаева Афанасия Кузьминична

Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Титович

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.06.1919

Сын: Бабаев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бабаев Кузьма Титович

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаев Кузьма Титович

Смерть
Неизвестно
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