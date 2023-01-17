Варлаков Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.02.1908 ст.
Дата смерти21.02.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.03.1908
Восприемники Павел Никандрович Варлаков с женой Марией и Кирилл Никандрович Варлаков
Рождение
29.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Варлаков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Бабаева Афанасия Кузьминична
Рождение ребёнка
13.07.1938
Мать ребёнка: Бабаева Афанасия Кузьминична
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.06.1940
Дочь: Колмакова Римма Павловна
Мать ребёнка: Бабаева Афанасия Кузьминична
Убиенная, Шадринский уезд, Пермская губерния
Военная служба
С ?.09.1941 по 21.02.1942
Был призван Юргамышским РВК. Красноармеец. Служил в 3 отдельном саперном батальоне 47 отдельной стрелковой бригады
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1942
Овчинкино, Астриловская волость, Старорусский уезд
Погиб в бою.
Перезахоронение
Неизвестно
Астрилово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область