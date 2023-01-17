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Варлаков Павел Васильевич

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Место рождения

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

29.02.1908 ст.

Дата смерти

21.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.03.1908
Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники Павел Никандрович Варлаков с женой Марией и Кирилл Никандрович Варлаков
Рождение
29.02.1908 ст.

Отец: Варлаков Василий Григорьевич

Мать: Варлакова Анастасия Макаровна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Варлаков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Бабаева Афанасия Кузьминична

Рождение ребёнка
13.07.1938

Сын: Варлаков Юрий Павлович

Мать ребёнка: Бабаева Афанасия Кузьминична

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.06.1940

Дочь: Колмакова Римма Павловна

Мать ребёнка: Бабаева Афанасия Кузьминична

Убиенная, Шадринский уезд, Пермская губерния
Военная служба
С ?.09.1941 по 21.02.1942
Был призван Юргамышским РВК. Красноармеец. Служил в 3 отдельном саперном батальоне 47 отдельной стрелковой бригады
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Афанасия Кузьминична

Смерть
21.02.1942
Овчинкино, Астриловская волость, Старорусский уезд
Погиб в бою.
Перезахоронение
Неизвестно
Астрилово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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