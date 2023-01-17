Минкина (Краснова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкина (Краснова) Анна Максимовна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Краснов Максим

Мать: Краснова Елена Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сидоркина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Минкин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минкин Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Минкин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минкин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
ст.Куяр, респ.Мари Эл
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