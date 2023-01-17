Минкина (Краснова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Краснов Максим
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сидоркина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Минкин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минкин Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Минкин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минкин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минкин Дмитрий
Смерть
Неизвестно
ст.Куяр, респ.Мари Эл