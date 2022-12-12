Краснов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Наумова Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Краснова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Герасимова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Краснова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Минкина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Краснова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляля Максимовна
Мать ребёнка: Краснова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Краснова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Сергей Максимович
Мать ребёнка: Краснова Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Николай Максимович
Мать ребёнка: Краснова Елена Емельяновна
Смерть
Неизвестно