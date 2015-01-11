Герасимова (Краснова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Краснова) Александра Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Краснов Максим

Мать: Краснова Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Герасимов Олег Леонидович

Отец ребёнка: Герасимов Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Герасимов Аркадий Леонидович

Отец ребёнка: Герасимов Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
01.03.1945

Дочь: Бастракова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Герасимов Леонид Владимирович

ст.Куяр, респ.Мари Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Леонид Владимирович

Смерть
1975
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