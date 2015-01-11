Герасимов Леонид Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Леонид Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Герасимов Олег Леонидович

Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Герасимов Аркадий Леонидович

Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
01.03.1945

Дочь: Бастракова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна

ст.Куяр, респ.Мари Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно
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