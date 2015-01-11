Герасимов Леонид Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Герасимов Олег Леонидович
Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Герасимов Аркадий Леонидович
Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
01.03.1945
Дочь: Бастракова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Герасимова Александра Максимовна
ст.Куяр, респ.Мари Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно