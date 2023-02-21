Краснова Елена Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Наумова Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Краснов Максим
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Герасимова Александра Максимовна
Отец ребёнка: Краснов Максим
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Минкина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Краснов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляля Максимовна
Отец ребёнка: Краснов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Краснов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Сергей Максимович
Отец ребёнка: Краснов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Николай Максимович
Отец ребёнка: Краснов Максим
Смерть
1951