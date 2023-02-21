Краснова Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Елена Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Наумова Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Краснов Максим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Герасимова Александра Максимовна

Отец ребёнка: Краснов Максим

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Минкина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Краснов Максим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляля Максимовна

Отец ребёнка: Краснов Максим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Краснов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Сергей Максимович

Отец ребёнка: Краснов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Николай Максимович

Отец ребёнка: Краснов Максим

Смерть
1951
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