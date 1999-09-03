Наумова (Краснова) Клавдия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова (Краснова) Клавдия Максимовна

Наумова (Краснова) Клавдия Максимовна

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1904

Дата смерти

03.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1904

Отец: Краснов Максим

Мать: Краснова Елена Емельяновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.04.1928

Муж: Наумов Георгий Степанович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Казань, ГорЗАГС, Татарская АССР
Рождение ребёнка
24.02.1933

Дочь: Напольских Муза Георгиевна

Отец ребёнка: Наумов Георгий Степанович

п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Русанова Альбина Георгиевна

Отец ребёнка: Наумов Георгий Степанович

п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Рождение ребёнка
06.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Георгий Степанович

п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Четыре класса Церковно-приходской школы
Смерть
03.09.1999
п.Луковецкий, Холмогорский р-н, Архенгельская обл.
Похороны
Неизвестно
Луковецкое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close