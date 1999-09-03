Наумова (Краснова) Клавдия Максимовна
Место рождения
Дата рождения04.03.1904
Дата смерти03.09.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1904
Отец: Краснов Максим
Бракосочетание
24.04.1928
г.Казань, ГорЗАГС, Татарская АССР
Рождение ребёнка
24.02.1933
Дочь: Напольских Муза Георгиевна
Отец ребёнка: Наумов Георгий Степанович
п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Русанова Альбина Георгиевна
Отец ребёнка: Наумов Георгий Степанович
п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Рождение ребёнка
06.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Георгий Степанович
п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Образование
Неизвестно
Четыре класса Церковно-приходской школы
Смерть
03.09.1999
п.Луковецкий, Холмогорский р-н, Архенгельская обл.
Похороны
Неизвестно
Луковецкое кладбище