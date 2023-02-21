Русанова (Наумова) Альбина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Наумова) Альбина Георгиевна

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Место рождения

п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.

Дата рождения

1937

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Наумов Георгий Степанович

Мать: Наумова Клавдия Максимовна

п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Образование
С 1953 по 1956
пос.Стеклозавод Мариец
среднее
Бракосочетание
1958

Муж: Русанов Карл (Николай)

ст.Ояш, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русанов Карл (Николай)

ст.Ояш, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русанов Карл (Николай)

ст.Ояш, Новосибирская обл.
Бракосочетание
1963

Муж: Пименов Леонид Павлович

Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пименов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
07.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пименов Леонид Павлович

с.Хлебниково, Хлебниковский р-н, рес.Марий Эл
Работа или профессия
Неизвестно
п.Мари-Турек, рес.Марий Эл
воспитатель в детских садиках
Смерть
1996
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Маритурекское кладбище
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