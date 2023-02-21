Русанова (Наумова) Альбина Георгиевна
Место рожденияп.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Дата рождения1937
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
п.Ошла, Медведевский р-н, респ.Марий Эл.
Образование
С 1953 по 1956
пос.Стеклозавод Мариец
среднее
Бракосочетание
1958
ст.Ояш, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русанов Карл (Николай)
ст.Ояш, Новосибирская обл.
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русанов Карл (Николай)
ст.Ояш, Новосибирская обл.
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пименов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
07.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пименов Леонид Павлович
с.Хлебниково, Хлебниковский р-н, рес.Марий Эл
Работа или профессия
Неизвестно
п.Мари-Турек, рес.Марий Эл
воспитатель в детских садиках
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Маритурекское кладбище