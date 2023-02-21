Минкин Вячеслав Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Вячеслав Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минкин Дмитрий

Мать: Минкина Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1990
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