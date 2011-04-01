Тиханова (Боровикова) Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1925
Дата смерти01.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925
Рождение ребёнка
09.04.1950
Дочь: Смекалова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1951
Сын: Тиханов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1953
Сын: Тиханов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
17.04.1955
Сын: Тиханов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
15.05.1956
Дочь: Аксёнова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
15.04.1959
Сын: Тиханов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович
Смерть
01.04.2011