Тиханова (Боровикова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханова (Боровикова) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1925

Дата смерти

01.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1925

Отец: Боровиков Михаил Иванович

Мать: Боровикова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1950

Дочь: Смекалова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1951

Сын: Тиханов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1953

Сын: Тиханов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1955

Сын: Тиханов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
15.05.1956

Дочь: Аксёнова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1959

Сын: Тиханов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиханов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Тиханов Владимир Александрович

Смерть
01.04.2011
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