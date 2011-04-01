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Смекалова Надежда Владимировна
Смекалова Надежда Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1950
Пол
Женский
Отец
Тиханов Владимир Александрович
1922 г.р.
Мать
Тиханова (Боровикова) Зинаида Михайловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1950
Отец:
Тиханов Владимир Александрович
Мать:
Тиханова Зинаида Михайловна
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