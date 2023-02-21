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Тиханов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1922

Дата смерти

01.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922

Отец: Тиханов Александр Михайлович

Мать: Тиханова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
09.04.1950

Дочь: Смекалова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1951

Сын: Тиханов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1953

Сын: Тиханов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
17.04.1955

Сын: Тиханов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
15.05.1956

Дочь: Аксёнова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1959

Сын: Тиханов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиханова Зинаида Михайловна

Смерть
01.11.?
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