Тиханов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1922
Дата смерти01.11.?
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922
Рождение ребёнка
09.04.1950
Дочь: Смекалова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
17.04.1951
Сын: Тиханов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
06.08.1953
Сын: Тиханов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
17.04.1955
Сын: Тиханов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
15.05.1956
Дочь: Аксёнова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
15.04.1959
Сын: Тиханов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Тиханова Зинаида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.?