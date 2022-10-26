Боровиков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровиков Михаил Иванович

Боровиков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Боровиков Иван Денисович

Мать: Боровикова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тягунова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
08.09.1925

Дочь: Тиханова (Боровикова) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1927

Сын: Боровиков Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1930

Дочь: Малоненкова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1933

Сын: Боровиков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Шестакова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1939

Дочь: Зябликова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.