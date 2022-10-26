Боровиков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тягунова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
08.09.1925
Рождение ребёнка
22.02.1927
Сын: Боровиков Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
31.12.1930
Дочь: Малоненкова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
05.01.1933
Сын: Боровиков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Шестакова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1939
Дочь: Зябликова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно