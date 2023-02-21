Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1897
Дата смерти10.06.1972
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897
Отец: Росляков Василий Иванович
Мать: Рослякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1925
Дочь: Тиханова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1927
Сын: Боровиков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1930
Дочь: Малоненкова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1933
Сын: Боровиков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Шестакова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1939
Дочь: Зябликова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тягунова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович
Смерть
10.06.1972