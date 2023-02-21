Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Рослякова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1897

Дата смерти

10.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897

Отец: Росляков Василий Иванович

Мать: Рослякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1925

Дочь: Тиханова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1927

Сын: Боровиков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1930

Дочь: Малоненкова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1933

Сын: Боровиков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Шестакова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1939

Дочь: Зябликова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тягунова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Боровиков Михаил Иванович

Смерть
10.06.1972
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