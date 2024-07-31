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Маслов Филипп

Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов (Плетнев) Никита

Мать: Плетнева Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Надежда

Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маслова) Ефросиния Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Маслов Сергей

Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.11.1893

Сын: Маслов Дмитрий

Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Маслов Роман

Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Сын: Маслов Григорий

Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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