Маслов Филипп
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов (Плетнев) Никита
Мать: Плетнева Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслова) Надежда
Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Маслов Сергей
Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна
Рождение ребёнка
23.11.1893
Сын: Маслов Дмитрий
Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Маслов Роман
Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна
Рождение ребёнка
17.01.1910
Сын: Маслов Григорий
Мать ребёнка: (Маслова) Ефросиния Захаровна
Смерть
Неизвестно