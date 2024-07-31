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Маслов (Плетнев) Никита

Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Плетнев (Маслов) Трофим

Мать: (Маслова) Агрипена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Филипп

Мать ребёнка: Плетнева Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Петр

Мать ребёнка: Плетнева Параскева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Маслова) Параскева

Мать ребёнка: Плетнева Параскева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Маслова) Варвара

Мать ребёнка: Плетнева Параскева

Рождение ребёнка
14.10.1877

Дочь: (Маслова) Анастасия

Мать ребёнка: Плетнева Параскева

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.11.1879

Сын: Маслов (Плетнев) Роман

Мать ребёнка: Плетнева Параскева

Смерть
Неизвестно

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