Маслов (Плетнев) Никита
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Плетнев (Маслов) Трофим
Мать: (Маслова) Агрипена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Филипп
Мать ребёнка: Плетнева Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Петр
Мать ребёнка: Плетнева Параскева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Маслова) Параскева
Мать ребёнка: Плетнева Параскева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Маслова) Варвара
Мать ребёнка: Плетнева Параскева
Рождение ребёнка
14.10.1877
Дочь: (Маслова) Анастасия
Мать ребёнка: Плетнева Параскева
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.11.1879
Мать ребёнка: Плетнева Параскева
Смерть
Неизвестно