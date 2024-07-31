Маслов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения23.11.1893
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893
Отец: Маслов Филипп
Рождение ребёнка
26.05.1918
Дочь: (Маслова) Екатерина
Мать ребёнка: Акулина (?)
Рождение ребёнка
1919
Сын: Маслов Александр
Мать ребёнка: Акулина (?)
Рождение ребёнка
02.04.1922
Сын: Маслов Василий
Мать ребёнка: Акулина (?)
Рождение ребёнка
26.10.1924
Сын: Маслов Петр
Мать ребёнка: Акулина (?)
Смерть
1961