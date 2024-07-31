Маслов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Дмитрий

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.11.1893

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893

Отец: Маслов Филипп

Мать: (Маслова) Ефросиния Захаровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.05.1918

Дочь: (Маслова) Екатерина

Мать ребёнка: Акулина (?)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Маслов Александр

Мать ребёнка: Акулина (?)

Рождение ребёнка
02.04.1922

Сын: Маслов Василий

Мать ребёнка: Акулина (?)

Рождение ребёнка
26.10.1924

Сын: Маслов Петр

Мать ребёнка: Акулина (?)

Смерть
1961
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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