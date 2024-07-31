Акулина (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1918

Дочь: (Маслова) Екатерина

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Маслов Александр

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Рождение ребёнка
02.04.1922

Сын: Маслов Василий

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Рождение ребёнка
26.10.1924

Сын: Маслов Петр

Отец ребёнка: Маслов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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