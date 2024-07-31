Акулина (?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1918
Дочь: (Маслова) Екатерина
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1919
Сын: Маслов Александр
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
02.04.1922
Сын: Маслов Василий
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Рождение ребёнка
26.10.1924
Сын: Маслов Петр
Отец ребёнка: Маслов Дмитрий
Смерть
Неизвестно