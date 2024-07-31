(Маслова) Ефросиния Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслова) Надежда
Отец ребёнка: Маслов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Филипп
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Маслов Сергей
Отец ребёнка: Маслов Филипп
Рождение ребёнка
23.11.1893
Сын: Маслов Дмитрий
Отец ребёнка: Маслов Филипп
Рождение ребёнка
1895
Сын: Маслов Роман
Отец ребёнка: Маслов Филипп
Рождение ребёнка
17.01.1910
Сын: Маслов Григорий
Отец ребёнка: Маслов Филипп
Смерть
Неизвестно