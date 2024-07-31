(Маслова) Ефросиния Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Маслова) Ефросиния Захаровна

(Маслова) Ефросиния Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслова) Надежда

Отец ребёнка: Маслов Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Филипп

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Маслов Сергей

Отец ребёнка: Маслов Филипп

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.11.1893

Сын: Маслов Дмитрий

Отец ребёнка: Маслов Филипп

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Маслов Роман

Отец ребёнка: Маслов Филипп

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Сын: Маслов Григорий

Отец ребёнка: Маслов Филипп

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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