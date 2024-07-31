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Плетнева Параскева

Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Филипп

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Петр

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Маслова) Параскева

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Маслова) Варвара

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита

Рождение ребёнка
14.10.1877

Дочь: (Маслова) Анастасия

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.11.1879

Сын: Маслов (Плетнев) Роман

Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита

Смерть
Неизвестно

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