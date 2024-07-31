Плетнева Параскева
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Филипп
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Петр
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Маслова) Параскева
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Маслова) Варвара
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита
Рождение ребёнка
14.10.1877
Дочь: (Маслова) Анастасия
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.11.1879
Отец ребёнка: Маслов (Плетнев) Никита
Смерть
Неизвестно