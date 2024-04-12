Новопашенной Гаврило Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Новопашенной Михайло Федоров
Дочь: Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Сын: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Дочь: Турухина - Трусихина Татиана Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Дочь: Гликерья Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Сын: Новопашенной Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Дочь: Лукия Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Дочь: Неонила Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Сын: Новопашенной Ларион Гаврилов
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Дочь: Агафия Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Дочь: Евгения Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Дочь: Гликерия Гаврилова
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева
Сын: Новопашенной Андрей Гаврилов
Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева