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Новопашенной Гаврило Михайлов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Новопашенной Михайло Федоров

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Бракосочетание
Около ?.07.1801

Жена: Новопашенная Наталия Андреева

Рождение ребёнка
26.06.1802

Сын: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1805

Дочь: Турухина - Трусихина Татиана Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Гликерья Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Новопашенной Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1811

Дочь: Лукия Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1814

Дочь: Неонила Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1816

Сын: Новопашенной Ларион Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1819

Дочь: Агафия Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1820

Дочь: Евгения Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1822

Дочь: Гликерия Гаврилова

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Новопашенной Андрей Гаврилов

Мать ребёнка: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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