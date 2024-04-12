Турухина - Трусихина (Новопашенная) Татиана Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Новопашенная) Татиана Гаврилова

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

20.01.1805

Дата смерти

12.03.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1805

Отец: Новопашенной Гаврило Михайлов

Мать: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
05.07.1828

Муж: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Рождение ребёнка
25.03.1829

Дочь: Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1830

Дочь: Аскитрея Яковлева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.08.1831

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1834

Сын: Турухин - Трусихин Никита Яковлев

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1835

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1839

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.03.1839
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от тяжких родов
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