Турухина - Трусихина (Новопашенная) Татиана Гаврилова
Место рождения
Дата рождения20.01.1805
Дата смерти12.03.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1805
Бракосочетание
05.07.1828
Рождение ребёнка
25.03.1829
Дочь: Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Рождение ребёнка
20.04.1830
Дочь: Аскитрея Яковлева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Рождение ребёнка
30.08.1831
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Рождение ребёнка
31.01.1834
Сын: Турухин - Трусихин Никита Яковлев
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Рождение ребёнка
31.03.1835
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Рождение ребёнка
11.03.1839
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Турухин - Трусихин Яков Ларионов
Смерть
12.03.1839
Причина смерти: от тяжких родов