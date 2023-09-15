Новопашенная (Воинкова) Наталия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Воинкова) Наталия Андреева

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Воинков Андрей Егоров

Мать: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Бракосочетание
Около ?.07.1801

Муж: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рождение ребёнка
26.06.1802

Сын: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1805

Дочь: Турухина - Трусихина Татиана Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Гликерья Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Новопашенной Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1811

Дочь: Лукия Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1814

Дочь: Неонила Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1816

Сын: Новопашенной Ларион Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1819

Дочь: Агафия Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1820

Дочь: Евгения Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1822

Дочь: Гликерия Гаврилова

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Новопашенной Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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