Новопашенная (Воинкова) Наталия Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Воинков Андрей Егоров
Мать: не указана
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Сын: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Дочь: Турухина - Трусихина Татиана Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Дочь: Гликерья Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Сын: Новопашенной Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Дочь: Лукия Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Дочь: Неонила Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Сын: Новопашенной Ларион Гаврилов
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Дочь: Агафия Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Дочь: Евгения Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Дочь: Гликерия Гаврилова
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов
Сын: Новопашенной Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Новопашенной Гаврило Михайлов