Новопашенной Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
02.07.1845
Рождение ребёнка
?.01.1850
Сын: Новопашенной Марко Андреев
Мать ребёнка: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова
Рождение ребёнка
28.05.1851
Дочь: Феодосия Андреева
Мать ребёнка: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова
Рождение ребёнка
17.07.1852
Сын: Новопашенной Емелиан Андреев
Мать ребёнка: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова
Смерть
Неизвестно