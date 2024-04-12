Новопашенной Андрей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенной Андрей Гаврилов

Новопашенной Андрей Гаврилов

avatar

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Новопашенной Гаврило Михайлов

Мать: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.07.1845

Жена: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова

Рождение ребёнка
?.01.1850

Сын: Новопашенной Марко Андреев

Мать ребёнка: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1851

Дочь: Феодосия Андреева

Мать ребёнка: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова

Рождение ребёнка
17.07.1852

Сын: Новопашенной Емелиан Андреев

Мать ребёнка: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close