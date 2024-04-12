Новопашенная (Воинкова) (Воинкова) Акилина Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
02.07.1845
Рождение ребёнка
?.01.1850
Сын: Новопашенной Марко Андреев
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
28.05.1851
Дочь: Феодосия Андреева
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
17.07.1852
Сын: Новопашенной Емелиан Андреев
Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Гаврилов
Смерть
Неизвестно