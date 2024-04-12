Новопашенная (Воинкова) (Воинкова) Акилина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Воинкова) (Воинкова) Акилина Александрова

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Воинков Александр Иванов

Мать: Воинкова Мариамия Васильева

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.07.1845

Муж: Новопашенной Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
?.01.1850

Сын: Новопашенной Марко Андреев

Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1851

Дочь: Феодосия Андреева

Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
17.07.1852

Сын: Новопашенной Емелиан Андреев

Отец ребёнка: Новопашенной Андрей Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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