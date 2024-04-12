Воинкова (Тюленева) Мариамия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Тюленева) Мариамия Васильева

Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюленев Василий

Мать: Тюленева Марья Иванова

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова

Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1830

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1832

Сын: Воинков Логгин Александров

Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1835

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Александр Иванов

Смерть
Неизвестно
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