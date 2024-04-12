Воинкова (Тюленева) Мариамия Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тюленев Василий
Мать: Тюленева Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Новопашенная (воинкова) Акилина Александрова
Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1830
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов
Рождение ребёнка
14.10.1832
Сын: Воинков Логгин Александров
Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов
Рождение ребёнка
18.10.1835
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Воинков Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно