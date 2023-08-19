Новопашенной Сампсон Гаврилов
Место рождения
Дата рождения26.06.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1802
Рождение ребёнка
1829
Сын: Новопашен Максим Сампсонов
Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева
Рождение ребёнка
20.10.1830
Дочь: Параскева Сампсонова
Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева
Рождение ребёнка
11.09.1833
Сын: Новопашенной Иосиф Сампсонов
Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева
Рождение ребёнка
25.04.1835
Дочь: Александра Сампсонова
Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева
Рождение ребёнка
13.01.1838
Сын: Новопашенной Петр Сампсонов
Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева
Рождение ребёнка
23.04.1840
Дочь: Александра Сампсонова
Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно