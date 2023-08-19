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Новопашенной Сампсон Гаврилов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.06.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1802

Отец: Новопашенной Гаврило Михайлов

Мать: Новопашенная Наталия Андреева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Новопашен Максим Сампсонов

Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1830

Дочь: Параскева Сампсонова

Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1833

Сын: Новопашенной Иосиф Сампсонов

Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1835

Дочь: Александра Сампсонова

Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1838

Сын: Новопашенной Петр Сампсонов

Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1840

Дочь: Александра Сампсонова

Мать ребёнка: Новопашенная Матрона Афонасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Матрона Афонасьева

Смерть
Неизвестно