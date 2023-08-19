Новопашенная (Богданова) Матрона Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Богданова) Матрона Афонасьева

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Место рождения

Панова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Богданов Афонасий

Мать: не указана

Панова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Новопашен Максим Сампсонов

Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1830

Дочь: Параскева Сампсонова

Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1833

Сын: Новопашенной Иосиф Сампсонов

Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1835

Дочь: Александра Сампсонова

Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1838

Сын: Новопашенной Петр Сампсонов

Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1840

Дочь: Александра Сампсонова

Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Сампсон Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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