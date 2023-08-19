Новопашенная (Богданова) Матрона Афонасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: Богданов Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Новопашен Максим Сампсонов
Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Рождение ребёнка
20.10.1830
Дочь: Параскева Сампсонова
Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Рождение ребёнка
11.09.1833
Сын: Новопашенной Иосиф Сампсонов
Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Рождение ребёнка
25.04.1835
Дочь: Александра Сампсонова
Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Рождение ребёнка
13.01.1838
Сын: Новопашенной Петр Сампсонов
Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Рождение ребёнка
23.04.1840
Дочь: Александра Сампсонова
Отец ребёнка: Новопашенной Сампсон Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно