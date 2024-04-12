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Новопашенной Михайло Федоров

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

12.12.1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Новопашенной Гаврило Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Инна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Новопашенной Артемий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Новопашенной Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.12.1838
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от престарелости
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