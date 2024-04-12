Новопашенной Михайло Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти12.12.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Новопашенной Гаврило Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Инна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Новопашенной Иван Михайлов
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.12.1838
Причина смерти: от престарелости