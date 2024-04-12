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Новопашенной Иван Михайлов

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Новопашенной Михайло Федоров

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1817

Сын: Новопашенной Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1822

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1823

Сын: Новопашенной Михаил Иванов

Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1827

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Гликерия Петрова

Смерть
Неизвестно
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