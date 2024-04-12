Новопашенной Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Новопашенной Михайло Федоров
Рождение ребёнка
25.02.1817
Сын: Новопашенной Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова
Рождение ребёнка
03.07.1822
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова
Рождение ребёнка
03.09.1823
Сын: Новопашенной Михаил Иванов
Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова
Рождение ребёнка
09.07.1827
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Новопашенная Гликерия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно