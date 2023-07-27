Новопашенная (Новопашенная) Гликерия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Новопашенная) Гликерия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

02.12.1838

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1817

Сын: Новопашенной Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1822

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1823

Сын: Новопашенной Михаил Иванов

Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1827

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Иван Михайлов

Смерть
02.12.1838
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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