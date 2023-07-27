Новопашенная (Новопашенная) Гликерия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти02.12.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1817
Сын: Новопашенной Прокопий Иванов
Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов
Рождение ребёнка
03.07.1822
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов
Рождение ребёнка
03.09.1823
Сын: Новопашенной Михаил Иванов
Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов
Рождение ребёнка
09.07.1827
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Новопашенной Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1838
Причина смерти: от горячки