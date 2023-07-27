Новопашенной Артемий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенной Артемий Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.
Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Новопашенной Михайло Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Новопашенной Никита Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.05.1808

Жена: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Рождение ребёнка
11.03.1809

Дочь: Дарья Артемьева

Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1810

Сын: Новопашенной Александр Артемьев

Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1812

Дочь: Варвара Артемиева

Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1813

Сын: Новопашенной Андрей Артемиев

Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1814

Сын: Новопашенной Авраамий Артемьев

Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1819

Дочь: Татьяна Артемьева

Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1822

Жена: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)

Рождение ребёнка
23.12.1823

Сын: Новопашенной Даниил Артемиев

Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Надежда Артемьева

Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)

Рождение ребёнка
12.01.1827

Дочь: Татьяна Артемиева

Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1829

Дочь: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева

Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1831

Сын: Новопашенной Евфимий Артемьев

Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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