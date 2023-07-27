Новопашенной Артемий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Новопашенной Михайло Федоров
Сын: Новопашенной Никита Артемьев
Дочь: Дарья Артемьева
Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова
Сын: Новопашенной Александр Артемьев
Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова
Дочь: Варвара Артемиева
Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова
Сын: Новопашенной Андрей Артемиев
Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова
Сын: Новопашенной Авраамий Артемьев
Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова
Дочь: Татьяна Артемьева
Мать ребёнка: Новопашенная (мошина) Анна Осипова
Сын: Новопашенной Даниил Артемиев
Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)
Дочь: Надежда Артемьева
Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)
Дочь: Татьяна Артемиева
Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)
Дочь: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева
Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)
Сын: Новопашенной Евфимий Артемьев
Мать ребёнка: Новопашенная (воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)