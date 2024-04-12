Новопашенная (Мошина) (Мошина) Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Мошина) (Мошина) Анна Осипова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Мать: Мошина (куликова) Степанида Данилова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.05.1808

Муж: Новопашенной Артемий Михайлов

Рождение ребёнка
11.03.1809

Дочь: Дарья Артемьева

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1810

Сын: Новопашенной Александр Артемьев

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1812

Дочь: Варвара Артемиева

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1813

Сын: Новопашенной Андрей Артемиев

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1814

Сын: Новопашенной Авраамий Артемьев

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1819

Дочь: Татьяна Артемьева

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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