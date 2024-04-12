Новопашенная (Мошина) (Мошина) Анна Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Бракосочетание
21.05.1808
Рождение ребёнка
11.03.1809
Дочь: Дарья Артемьева
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
28.08.1810
Сын: Новопашенной Александр Артемьев
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
28.11.1812
Дочь: Варвара Артемиева
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
29.11.1813
Сын: Новопашенной Андрей Артемиев
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
29.10.1814
Сын: Новопашенной Авраамий Артемьев
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
14.01.1819
Дочь: Татьяна Артемьева
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Смерть
Неизвестно